Disney+ Çok Yakında Türkiye’de!

Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasını bir arada sunan, dünyanın en sevilen hikayeleriyle dolu yepyeni bir platforma hazır olun. #DisneyPlus

FOX Türkiye Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

FOX Haber’e abone olmak için: https://bit.ly/2EML99S

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye’nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Türkiye’nin lider sabah haber programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat FOX’ta!

Bizi sosyal medyadan takip edin:

Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

Twitter: http://www.twitter.com/FOXhaber

Instagram: https://www.instagram.com/FOXhaber/

Podcast: https://anchor.fm/fox-haber