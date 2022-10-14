Disney+ Marvel yapımı – “She Hulk: Attorney At Law”… Efe Teksoy yazdı..

MARVEL’DEN SEVİMLİ BİR SÜPER KAHRAMAN “SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW”

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe TEKSOY; aksiyon, macera ve koedmi türündeki “SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW” adlı diziyi, Amerika’nın Los Angeles merkezli ilk Türkçe internet Gazetesi @alaturkaonline için kaleme aldı.

ADALETİN YEŞİL SAVAŞÇISI

Yaratıcılığını Emmy ödüllü Jessica Gao’nun üstlendiği Disney+’ın yeni serisi She-Hulk: Attorney at Law, Marvel Studios tarafından üretilen eğlenceli ve macera dolu bir süper kahraman dizisi. Ünlü çizgi roman yazarı Stan Lee ve illustratör John Buscema tarafından yaratılan She-Hulk (Jennifer Walters) karakteri, ilk defa 1980 tarihli Savage She-Hulk #1‘de ortaya çıktı. Ancak ilham kaynağı olarak karakterin temelinde, Victoria Dönemi’nin en büyük yazarlarından İskoç romancı Robert Louis Stevenson’ın, “Dr. Jekyll ile Bay Hyde Tuhaf Bir Vaka” adlı gotik eserinden esintiler taşımaktadır. Edebi derinliği ve çok katmanlılığıyla insan doğasının ikililiğini sorgulayan dünya klasikleri arasında yer alan bu kitap, ruhla bedenin çatışmasından söz ederken olay örgüsü bakımından da günümüzün toplumsal ve psikolojik kaygılarına değiniyor. Disney dizisi, feminist bir misyon üstlenen She Hulk karakteri üzerinden; kadın duyarlılığı, adalet ve cinsiyet eşitliği gibi toplumsal konulara eleştirel bir pencereden yaklaşıyor. Jessica Gao, dizinin ‘Süper kahraman olmak ya da olmamak’ temel çelişkisini ele aldığını aynı zamanda gündelik cinsiyetçilik ve çevrimiçi flört gibi modern zaman temalarını da kapsadığını ve kamera arkasında kadınların çoğunlukta olduğu bir yapım ekibiyle çalıştığını belirtiyor.

DİZİNİN KONUSU

Sıradan hayatı olan avukat Jennifer Walters, kuzeni Bruce Banner’la geçirdiği talihsiz bir kaza sonrasında Hulk’ın süper güçlerine sahip olur. Jennifer, artık süper güçlü bir She-Hulk olan avukatın, karmaşık ve serüven dolu hayatını yaşayacaktır.

Oyuncu kadrosunda; Tatiana Maslany, Ginger Gonzaga, Malia Arrayah, Steve Coulter, Jameela Jamil, Renée Elise Goldsberry, Josh Segarra, Tim Roth, Mark Ruffalo, Benedict Wong ve Charlie Cox yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ DUVARIN YIKILIŞI

Dizideki bir başka önemli ayrıntı ise; Jennifer Walters/She-Hulk’un dördüncü duvarı kırarak doğrudan izleyiciyle konuşması ve Marvel Sinematik Evreni’nde bir süper kahraman karakteri olduğunun farkında olması. Karakterin bu iki yönü, İngiltere doğumlu, Amerikalı yazar ve çizgi roman sanatçı John Byrne’ın, 1985 tarihli grafik romanı “The Sansational She-Hulk“ın önemli bir parçasıydı. ‘Dördüncü Duvar Kavramı’ tarihte ilk olarak 19. yüzyıl tiyatrosunda Fransız filozof Denis Diderot tarafından ortaya konan bir kavramdır. İzleyiciye doğrudan hitap ederek güldürüye yardımcı bir araç olarak kullanılır. Gerçekçilik akımıyla gelişen bu olgu, Jennifer Walters karakterinin cana yakın ve sempatik tavırlarıyla izleyiciyi etkisi altına alıyor.

SHE-HULK: ATTORNEY AT LAW

Dizinin her bölümünde, Marvel Sinematik Evreni’nden popüler bir süper kahramanını görüyoruz ve ayrıca bölümlerin sonundaki post-credits sahnesinde de Marvel hayranlarını sevindirecek sürprizler yer alıyor. Her ne kadar seri izleyiciye bir süper kahraman hikâyesi sunsa da, bölümler aslında farklı öykülerden oluşan bir şekilde ilerliyor.

Ana karakter, adalet savaşını hem hukuk alanında, hem de sosyal-toplumsal çerçevede sürdürüyor. Ayrıca Jennifer Walters karakteri, dördüncü duvarı doğrudan yıkarak izleyiciyle meta mizah yoluyla iletişime geçiyor. Tarihte Antik Yunan komedisi olarak ta anılan Eski Komedi (Old Comedy), kendine atıfta bulunan yani gönderme yapan ilk mizah biçimi olarak bilinir. Aksiyon, macera ve komedi türündeki She-Hulk: Attorney at Law, süper kahraman serisi hayranlarının beğeneceği oldukça eğlenceli bir yapım.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY