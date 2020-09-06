Disney’den Sihir Dolu Bir Macera Filmi: Magic Camp

DISNEY’DEN SİHİR DOLU BİR MACERA FİLMİ: MAGIC CAMP

Sinema Yazarı/Film Eleştirmeni Efe Teksoy, komedi ve çocuk türündeki ‘MAGIC CAMP’ adlı filmi Amerika’nın en çok okunan ilk Türkçe internet Gazetesi AlaturkaOnline için yorumladı.

SİHİR KAMPINA YOLCULUK

‘Disney +’ platformunda yayınlanan eğlenceyle dolu aile filmi ‘Magic Camp’, izleyicilere muhteşem bir serüven sunuyor. Dijital TV platformu ‘Disney +’, muazzam içeriklerini yayına sokmakta ve rakiplerini zorlamakta hiç vakit kaybetmiyor. İzleyici kitlesini her geçen gün daha da arttıran Disney +, genç izleyici kitlesine hitap eden yapımlarına bir yenisini daha ekledi. ‘Magic Camp’, eğlence ve komedinin bir arada olduğu bir yapım. Oyuncuları arasında; ‘Adam Devine’, ‘Jeffrey Tambor’, ‘Gillian Jacobs’, ‘Nathaniel Logan McIntyre’, ‘Cole Sand’ ve ‘Isabella Crovetti’ bulunuyor.

MAGIC CAMP KONUSU

Sihirli kampın sahibi Roy Preston, eski başarılı öğrencisi Andy’i sihirbazlık kariyerini yeniden canlandırmak için yanına çağırır ve ona iş teklifinde bulunur. Bu teklifi kabul eden Andy, sihir kampına danışman olur, gençleri yetiştirmek ve onlarla güzel vakit geçirmek için elinden geleni yapar. Ancak kampın sahibi Roy Preston, Andy’nin eskiden dostu olan ancak artık azılı rakibi olarak gördüğü Darkwood’u da danışman olarak işe almıştır.

UMUDA YOLCULUK

Filmde Andy ve Darkwood karakterleri geçmişte ortak oldukları bir sihir gösterisi sergilemektedirler ancak bazı anlaşmazlıklar sonucunda ortaklıkları bozulur. Darkwood çok başarılı ve şöhret sahibi olmasına rağmen Andy’nin işleri pek yolunda gitmez. Ancak sonradan Andy, geçmişte sarıldığı umut ışığını tekrardan keşfeder ve yetiştirdiği öğrencilere de örnek olur. Filmin alt metninde; gençlerin daima hayallerinin peşinden koşması ve hiçbir zaman umutsuzluğa kapılıp hedeflerinden vazgeçmemesi mesajı yer alıyor.

EĞLENCE VE KOMEDİ BİR ARADA

Genç kuşak izleyici kitlesinin beğenerek izleyeceği Magic Camp, ‘Disney+’ın kaliteli çocuk yapımları arasında yerini alıyor. Film boyunca izleyici, kendisini Andy karakteriyle özdeşleştirerek empati kuruyor ve karakterin yaşadığı umut savaşını benimseyerek kendisini karakterle özdeşleştiriyor. Amerikalı komedyen ‘Adam Devine’ın Andy karakteri performansı kesinlikle görmeye değer.

İyi Seyirler Dilerim

EFE TEKSOY