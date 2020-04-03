DİŞSİAD’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

İSTANBUL (AA) – Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), bu yıla ait tüm gelirlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye’m" Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışlayacak.



DİŞSİAD’dan yapılan açıklamada, iş dünyasının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmaya devam ettiği ve derneğin Milli Dayanışma Kampanyası’na bu yıla ait tüm gelirleri ile katılma kararı aldığı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası’na imkanları ölçüsünde destek olmayı dernek olarak Türkiye’ye bir borç bildiklerini ve Sağlık Bakanlığı kararlarına göre çalışmaya ve hekimlere hizmete devam edeceklerini ifade etti.



Uçar, Türk Diş Hekimleri Birliği ile iletişim ve dayanışma içerisinde ürün ve hizmet teminine katkı vermeyi sürdürdüklerini aktararak, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında belirlenen yeni çalışma koşullarımız dahilinde özellikle istihdamı koruma noktasında paydaşlarımızla etkileşim halindeyiz. Tıbbi cihaz sektörü olarak milli mücadelede ön saflarda yer almaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.