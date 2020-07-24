Divan Başkanlığı’na Çerçioğlu önerilecek

İlk gün genel başkan, 2. gün Parti Meclisi üyeleri seçilecek. ‘’İktidar Yürüyüşü” adı verilen, Bilkent Odeon’da açık havada yapılacak kurultaya, bin 356 delege katılacak. Divan Başkanlığı’na ‘topuklu efe’ olarak anılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu önerilecek.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına Genel Başkan adayı olarak Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner, Tolga Yarman’ın çıkması bekleniyor. Ancak bu üç ismin adaylıkları için 68’er delegenin imzası gerekiyor. Bu isimlerin 68 imzayi toplamaları beklenmiyor.

Kılıçdaroğlu’nun seçime gideceği kadroyu belirleneceği kurultayda bin 357 delege oy kullanacak. Partinin kurultaydan sonraki en üst karar alma organı olan 60 kişilik Parti Meclis seçimi ikinci gün yapılacak. Salonda 132 kabin ile 45 sandık kurulacak. Her kabinde ortalama on kişi oy kullanabilecek.

Parti Meclisi’ne aday olmak isteyenlerin en az on delegenin imzasını alması gerekiyor. Basın ve katılımcılar için ayrı ayrı çadırlar kurulacak. Salona sınırlı sayıda katılımcının girmesine izin verilecek.