Diyabetli çocuklar için sensör ve pompa ödeme listesine alınacak

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in Tip 1 Diyabet hastası çocukların kan şekerini ölçen sensör ile insülin veren pompanın masraflarının 2022 yılında geri ödeme listesine alınacağının sözünü verdiğini müjdeledi.

Halil ATAŞ

Diyabet hastası çocukların kan şekerini ölçen sensör ile insülin veren pompanın masraflarının 2022 yılında, SGK’nın ödeme listesine alınacağı müjdelendi.

KONUYU TBMM’YE TAŞIMIŞTI

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Tip 1 diyabet hastası çocuklar için ölçüm cihazı ve insülin pompasının, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ödeme listesine alınması için konuyu TBMM gündemine taşımış ve ilgili kurumlara çağrıda bulunmuştu.

BAKAN BİLGİN’İ ZİYARET ETTİ

Aydın, son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret ederek konuyla ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi, sensör ve pompanın bir an önce ödeme kapsamına girmesi ve çocukların acılarının son bulması gerektiğine vurgu yaptı.

2022’DE ÖDEME LİSTESİNE ALINACAK

Aydın, Bakan Bilgin’e yaptığı ziyarette Tip-1 diyabet hastası 20 bin çocuğun büyük sıkıntılar çektiğini, parmakları delinirken, günde 8-10 defa şeker ölçerken ve insülin iğnesi batırırken canlarının yandığını ve bir an önce bunların geri ödeme kapsamına alınması gerektiğini söyledi. Bakan Vedat Bilgin’de Erkan Aydın’a 2022 yılında SGK geri ödeme listesine alınacağının müjdesini verdi.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

İlgisi için Bakan Bilgin’e teşekkür eden Erkan Aydın, “Konunun takipçisi olmaya devam edeceğim. Şimdiden çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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