Diyanet, 30 Ağustos mesajında Atatürk’ü andı

23 Nisan, 29 Ekim gibi resmi bayramlara denk gelen cuma hutbelerinde Mustafa Kemal Atatürk’e yer vermemesiyle sert şekilde eleştirilen Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları vatan haline getiren ecdadımızı, şükran ve minnetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. 30 Ağustos Zaferi’nin, diriliş fermanı olarak nitelendirilen mesajda şöyle denildi:

* “Her yıl ağustos ayında, nice zaferlere şahitlik etmiş bir millet olarak, tarihimize damga vuran kahramanlıkları yeniden hatırlarız. Bu sene 100’üncü yılını kutladığımız 30 Ağustos Zaferi de büyük kahramanların öncülüğünde, güçlü ve kararlı bir ordu ile milletimizin; inancı, vatanı, değerleri ve özgürlüğü uğruna ortaya koyduğu onurlu bir mücadelenin adıdır.

* 30 Ağustos Zaferi; asil milletimizin asla esir edilemeyeceğini, özgürlüğümüzü simgeleyen ay yıldızlı bayrağı­mızın gönderden asla indirilemeyeceğini ve asırlardır gök kubbemizde yankılanan ezan seslerinin asla susturulamayacağını bütün cihana ilan eden yeniden diriliş fermanıdır. Bu büyük zaferin elde edilmesinde milletimizin en büyük dayanağı ve gücü ise şüphesiz ki, Allah’a olan sarsılmaz imanı, esareti asla kabul etmeyen üstün karakteri, mukaddesatı uğruna mücadele etmeyi en büyük şeref sayan güçlü inancı olmuştur.”

ATATÜRK’Ü ANDILAR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

* “30 Ağustos Zaferi ayrıca milletimizin yeni hedeflere doğru kararlı adımlarla yürümesinin bir ifadesidir. Zira aziz milletimiz; inancı, ülkesi ve devletinin bekası için canıyla-malıyla fedakârlık yapmasını, bu uğurda tek bir yürek olarak kenetlenmesini her zaman bilmiştir. Unutmamak gerekir ki zaferlerle dolu tarihimizi gururla anmamızı anlamlı kılan, ondan gerekli dersleri çıkarabilmektir.

* 30 Ağustos Zaferi de elbette bugüne ve geleceğe dair bizlere oldukça önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Bu meyanda, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirerek ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmek, her daim milletimizin huzur ve refahı için çalışmak, bu cennet vatanda yaşayan bizler için düne, bugüne ve yarına karşı en büyük sorumluluk kabul edilmelidir.

* Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını ve bu toprakları vatan haline getiren ecdadımızı, şükran ve minnetle yâd ediyoruz.

* Geçmişten bugüne dinimiz, vatanımız, milletimiz, ezan ve bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Allahtan rahmet diliyoruz.

* Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Yüce Allah, birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza buyursun, daim kılsın. Bu güzel vatanda ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etsin.” (DHA)

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