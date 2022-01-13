Diyanet, Almanya’da cenaze nakline yüzde 30 zam yaptı

Almanya’da Diyanet, cenaze nakline yüzde 30 zam yaptı. Avrupalı Türkler’in nakil fonu ödemeleri 65 Euro’dan, 85’e çıkarıldı. Gerekçe, 2021’de 7646 üyenin ölmesi.

Ali GÜLEN

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde “Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu” adıyla üyelerden para toplayan Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB), Almanya’daki üyelik aidatlarını 85 Euro yaptı.

Cenaze fonundan Diyanet’e her yıl ortalama 10 milyon Euro kalırken, her yıl birikerek artan para önce Köln’deki Almanya merkezine, oradan da bir kısmı Türkiye’deki diyanete dağıtılıyor.

“ÇOK KİŞİ ÖLDÜ, SİZ KARŞILAYIN”

Vatandaştan yaşlarına göre 100 ile 1500 Euro giriş ücreti alan Diyanet, “Bu yıl enflasyon, yüksek yaş ortalaması ve pandemi kaynaklı ölüm artışları dikkate alınarak 2022 üyelik aidatını 85 Euro olarak belirledik. 2021’de 7646 üyemiz öldü” açıklaması gönderdi.

Mektupları alan üyeler hem şaşırdı hem de tepki gösterdi.

HEPSİ ALMANYA’DA ÖLSE BİLE…

Cenaze fonuna ortalama 250 bin üye, 85‘er Euro ödemeye başlarken bu hesap yılda 21 milyon 250 bin Euro yapıyor. Giriş ücretlerinin toplamı da, 5 milyon Euro’yu aşıyor.

Bir cenaze Türkiye’ye yaklaşık 2000 Euro’ya gönderiliyor. Yani 7646 üyenin hepsi Almanya’da ölmüş olsa, bunun masrafı 15 milyon 292 bin Euro yapıyor ve en az 6 milyon Euro diyanete kalıyor.

Üyelerden her yıl otomatik olarak para kesildiği için, her bir yılda ortalama 21 milyon Euro, diyanetin kasasına giriyor. Yıllık ortalama ölümler ise 5000 civarında oluyor. Pandemi haricindeki yıllarda, yıl başına diyanetin kasasında 10 milyon Euro birikiyor.

TÜRKİYE’DE ÖLÜNCE, DİYANETE KAZANÇ

Yıllar boyunca biriken bu paranın akıbeti bilinmiyor. Üyelerden birçoğu da Türkiye’ye yerleşip orada memleketinde vefat ettiğinden, diyanet bunlar için bir masraf yapmıyor.

Diyanetin bu gelirlerinin bir kısmı, Avrupa- Türkiye bağlantılı cenaze işlemleri için Türkiye’ye transfer ediliyor. Diyanetin ve diğer cenaze işlemi yapan örgütlerin sistemi böyle işlerken, artan paraların ne olduğu tam olarak bilinmiyor.