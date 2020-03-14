Diyanet cuma namazını neden engellemedi? – 18 Dakika (13 Mart 2020)





Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Diyanet işlerinin Cuma Namazının kılınmasına engel olmamasını eleştirdi. Türkiye’de bir hareket planının olmamasını eleştiren Yanardağ, Kapitalizmin ölüm makinesi benzetmesinin gerçek olmak üzere olduğunun altını çizdi. Tele1'e destek olmak için:

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