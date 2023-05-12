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12 Mayıs 2023
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Diyanet de LGBT dedi

Alaturka Online
Alaturka Online
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Diyanet İşleri Başkanlığı seçim öncesi son hutbesinde LGBT bireyleri hedef aldı.

“Kadın ve Erkek: Hürmete layık, saygın varlık” başlıklı hutbede, “Dinimizin kadın ve erkeğe bakışıyla uyuşmayan yanlış anlayış ve tercihler, aile yapısını bozmakta, insan neslini ifsat etmekte, toplumu felakete sürüklemektedir. Bizleri güçlü kılacak ve her türlü zararlı akımlardan koruyacak yegâne sığınak ailedir. Öyleyse, dünyadaki cennetimiz olan ailemizin kıymetini bilelim” denilerek Cumhur İttifakı’nın açıklamalarına destekte bulunuldu.

Hutbede şöyle denildi:

“ZİNA HEDER EDER”

*İslam’a göre evlilik dışı nikâhsız birliktelikler zinadır. Zina, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardan biridir. Nice yuvalar zina nedeniyle yıkılmaktadır.

SOSYAL MEDYA

*Toplumun temel taşını oluşturan aile yapısı her geçen gün fıtrata aykırı yıkıcı etkilere maruz kalmaktadır.

*Nikâhsız birliktelikler özendirilmektedir. Sosyal medyadaki uygunsuz içerikler ile TV dizi ve programları, aile yapısını tehdit etmektedir.

İNSAN NESLİ

*Yüce Rabbimiz, kadını kadın, erkeği erkek olarak yaratmıştır. İnsanın temiz fıtratını bozmayı amaçlayan sapkın anlayışların tamamı, ilahi iradeyi yok sayarak insanın yaratılışına müdahale etmektedir.

*Dinimizin kadın ve erkeğe bakışıyla uyuşmayan yanlış anlayış ve tercihler, aile yapısını bozmakta, insan neslini ifsat etmekte, toplumu felakete sürüklemektedir.

Alaturka Online
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