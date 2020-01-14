“Diyanet haramı Erdoğan’a göre yeniden düzenliyor” – 18 Dakika (14 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Diyanet’in konutta faizi helal kılan açıklamasını eleştirdi. Erdoğan’ın Suriye ile temasları yalanlayan açıklaması da 18 dakika’da odak noktasındaydı. Tele1'e destek olmak için:

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