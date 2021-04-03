Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Hac Sempozyumu'nun kapanış programında konuştu:

ANKARA (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac ibadetinin mümin kardeşliğini pekiştiren, maddi ve manevi zenginlikleri içinde barındıran çok yönlü bir ibadet olduğunu söyledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu Uluslararası Hac Sempozyumu'nun kapanış programına çevrim içi olarak katıldı.

Programda konuşan Erbaş, hac ibadetinin fiziki ve manevi boyutuyla ilgili birçok konuyu müzakere etme fırsatı bulduklarını bildirerek, programda emeği geçen tüm katılıcılara teşekkür etti.

Haccın, İslam'ın beş temel esasından birisi olduğunu hatırlatan Erbaş, "Hac, birçok şeairin aynel yakin görüldüğü ve derin bir dini tecrübenin yaşandığı çok önemli bir ibadettir. Hac, müminlerin manevi dünyasında derin izler bırakan, mümin kardeşliğini pekiştiren, maddi ve manevi zenginlikleri içinde barındıran çok yönlü bir ibadettir. Hac itikat, ibadet, tarih, insanlık, kardeşlik ve kültür şuurunu yaşama imkanı veren müstesna bir ibadettir." değerlendirmesinde bulundu.

Hac ibadetinin, ferdi ve sosyal yönünün yanı sıra uluslararası ve evrensel özelliklere de sahip olduğunun altını çizen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu büyük ibadet, fıkhi boyutu, ilkeleri, ahkamı, değişkenleri gibi pek çok açıdan tarih boyunca ulemanın her daim gündeminde olmuştur. Konunun hassasiyeti sebebiyle birçok İslam uleması kendi dönemleri ve zamanın şartlarında hacla ilgili konularla alakalı müstakil eserler kaleme almışlar, hacca dair birçok fıkhi meselenin çözümüne katkıda bulunmuşlardır."

Başkanlık olarak, hac yolcularının huzur ve güven içerisinde ibadetlerini yerine getirebilmelerini amaç edindiklerini ifade eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sempozyum vesilesiyle değişen şartlar bağlamında haccın teşri sürecinden fıkhi boyutuna, sosyolojik etkisinden kültürel yansımalarına, sağlıkla ilgili meselelerden eğitim yöntemlerine kadar pek çok konuda, tebliğler ve sunumlar, müzakereler yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye başta olmak üzere bu çerçevede oluşan medeniyet birikiminin katkısıyla, ulemanın kıymetli müktesebatının ışığında hac organizasyonuyla alakalı güncel sorunlara yeni yaklaşımlar ve çözümler getirilmeye çalışılmıştır. Bu sempozyum, hac hizmetlerinin ve organizasyonlarının kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması, salgın süreci başta olmak üzere pek çok güncel konular ve özel durumların etraflıca ele alınması imkanı sunmuştur."

– "91 bildiri sahibi sempozyuma davet edildi"

Erbaş, sempozyumun Müslüman ülkelerin hac organizasyonlarında karşılaştıkları problemlerin çözümü noktasında istişareye vesile olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sempozyuma yedi kıtadan 300'ün üzerinde ilim, irfan ve tecrübe sahibi kardeşlerimizden müracaatta bulunulmuş, Bilimsel Danışma ve Düzenleme Kurulu'nun titiz incelemeleri neticesinde 91 bildiri sahibi sempozyuma davet edilmiştir. Böylesine geniş katılımlı bu sempozyumun neticesinde ortaya çıkacak müktesebatı önemsediğimi ve hac hizmetine yansımalarını görmeyi arzu ettiğimi de ayrıca ifade etmek istiyorum."