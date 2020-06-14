Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın damadından milletvekiline hakaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftülük yapan damadı Muhammed Likoğlu’nun tartışma yaratacak paylaşımları ortaya çıktı.

Konumu gereği siyaset yapması yasak olan Likoğlu, İYİ Parti Milletvekili Prof. Ümit Özdağ’a sosyal medyada hakaret etti.

Özdağ’ın, Diyanet’in Cumhuriyet Bayramı’nda anma mesajı yayınlamaması üzerine yaptığı ve “Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı, sen Rıfat Börekçi’nin makamına ihanet ediyorsun” ifadelerini taşıyan 26 Ekim 2019 tarihli paylaşımını alıntılayan Likoğlu, şunları yazdı: