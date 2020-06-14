Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın damadından milletvekiline hakaret
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Düzce Çilimli’de müftülük yapan damadı Muhammed Likoğlu’nun tartışma yaratacak paylaşımları ortaya çıktı.
Konumu gereği siyaset yapması yasak olan Likoğlu, İYİ Parti Milletvekili Prof. Ümit Özdağ’a sosyal medyada hakaret etti.
Özdağ’ın, Diyanet’in Cumhuriyet Bayramı’nda anma mesajı yayınlamaması üzerine yaptığı ve “Cumhuriyetimizin kuruluşunu ve Atatürk’ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı, sen Rıfat Börekçi’nin makamına ihanet ediyorsun” ifadelerini taşıyan 26 Ekim 2019 tarihli paylaşımını alıntılayan Likoğlu, şunları yazdı:
İşte o paylaşımı…
“Vekil olmuş ama adam olamamış cahil. Rıfat Börekçi, Diyanet Başkanı iken aynı zamanda Ankara CHP İl Başkanı. DİB ile derdin ne?” Özdağ, Likoğlu’nun paylaşımları için “Böyle kişileri ciddiye almıyorum” dedi. Likoğlu ise sorularımız üzerine sosyal medya hesabını kapattı.