Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan sağlık çalışanlarına destek mesajı:

ANKARA (AA) – Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs nedeniyle özverili şekilde görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Erbaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden özverili bir şekilde gayret eden tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Bu mübarek Miraç Gecesinde yüce Rabbimden bir an önce salgından etkilenen vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasını, bu salgının son bulmasını niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.