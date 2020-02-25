“Diyanet İşleri Başkanı hakkında soruşturma başlatılmalıdır.”





Tele 1 ekranlarında yayınlanan 18 Dakika programında Prof. Dr. Emre Kongar ve Merdan Yanardağ gündemi değerlendirdi. Diyanet’in kadına yönelik şiddete ilişkin yayınladığı metni değerlendiren Merdan Yanardağ, “Diyanet İşleri Başkanı hakkında savcılığın hemen soruşturma başlatmasını talep ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitlik ilkesini ihlal eden, bir toplumsal düzeni vazettiği için; Cumhuriyet’e karşı faaliyetlerden dolayı açılmalıdır. Bu, kadına karşı işlenmiş çok ağır bir suçtur” ifadelerini kullandı. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:

www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr