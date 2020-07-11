Diyanet İşleri Başkanı’ndan Ayasofya açıklaması!

Prof. Dr. Erbaş, Amasya’da gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Ayasofya bizim medeniyetimizin en önemli değerlerinden birisidir.

* 86 yıllık bir özlem dün itibariyle Danıştay’ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir.

* 24 Temmuz Cuma günü cuma namazını kılarak, Türkiye’deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır.

* Rabbim iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya’yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin.

* İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum.

“86 YILLIK ARA DÖNEM OLMUŞTUR”

Ayasofya’nın ibadete açılmasına gösterilen tepkilerle ilgili soruya, Erbaş şu yanıtı verdi:

* Bunlar hiç önemli değildir. Çünkü, Ayasofya bir camidir. 481 yıldır cami olarak hizmet etmiştir.

* Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp, bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim.

* İnşallah bu tepkiler de süreç içerisinde ortadan kalkacaktır. İHA

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