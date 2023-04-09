Diyanet İşleri Başkanı’ndan Kadir Gecesi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii’nde enderun usulü teravih namazı kıldırdı ve cemaate hitap etti. Diyanet İşleri Başkanlığı, Erbaş’ın kıldırdığı teravih namazının ardından yaptığı konuşmada, ramazan ayının mağfiret günlerinin ikinci 10 gününde olduğunu hatırlattı.

“Cenab-ı Hak, rahmetinden istifade etmeyi, mağfiretine ulaşmayı, cehennem azabından kurtulmayı, cennetine, cemaline nail olmayı herkese nasip eylesin” diyen Ali Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in ramazan ayında nazil olduğunu ve bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’nin bu günlerde aranması gerektiğini vurguladı.

MAĞFİRET GÜNLERİ

Erbaş, “Mademki Peygamber Efendimiz yirmi yedinci gece olmakla birlikte daha önce de arayabilirsiniz dediğine göre işte bu mağfiret günlerinde bizim o arayışın içerisinde olmamız lazım. Affolunmuş olmak için, mağfirete ulaşmak, bağışlanmış olmak için bizim bir arayışın, bir koşturmanın içerisinde olmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Ali Erbaş, ramazan ayının büyük bir fırsat olduğunu ve insanların bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti. “Ramazan boyunca yaptığımız ibadetlerimizi kabul buyursun. Mağfirete ulaşmış kullarından eylesin inşallah. Afetlere karşı tedbir alan kullarından eylesin.” dedi. (AA)