Diyanet külliyesi milyonları yuttu: AKP’li vekil şükür ederek bittiğini duyurdu

Elazığ Harput’ta 2018 yılında ihalesi yapılan, teknik şartnamesinde bahçe için tüm ağaçların ithal olması ve yaklaşık maliyetin 90 milyonu bulması nedeniyle tepki çeken “Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi” bitti. AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, “Harput Eğitim Külliyesi’ni tamamladık. Yakında hizmet vermeye başlayacak” diyerek külliyenin tamamlandığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Elazığ Harput’ta yapılan 2018 yılında 80 milyon maliyetle ihaleye çıkarılan Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi’nin yapım işini 2015 yılında AKP‘nin Elazığ’da milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin sahibi olduğu Ziver İnşaat kazanmıştı. külliyeye yapılan harcamalar tepkiye neden olmuştu.

İTHAL AĞAÇ ŞARTI KONULDU

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Elazığ’ın merkez Harput Mahallesi’nde inşa edilen külliyenin şartnamesinde külliyenin bahçelerine ‘ithal’ ağaç şartı konuldu. Teknik şartnameye göre külliyede kullanılacak ithal peyzaj süslemeleri ve sayıları şöyle:

11 bin metrekare çim, huş ağacı (12), meşe piramidi (12), tijli süs armudu (14), çitlembik (22), karaağaç (21), tijli meşe (20), sığla (30), piramit mazı jumbo (11), ters sedir pendula (5), leylandi jumbo (10), ponpon leylandi (17), oya ağacı(8), Toros sediri (60), sprila şimşir (43), gladiçya (8), kırmızı yapraklı akçaağaç (6), lale ağacı (5), salkım söğüt (2), ters mavi sedir (2), extra ithal gürgen jumbo (3), ters huş yongi (1)

MİLYONLAR KÜLLİYEYE GİTTİ

“Tasarruf Tedbirleri” gerekçesiyle bir süre inşaatı durdurulan Harput Diyanet Külliyesi için 2020 yılı bütçesinden 13 milyon 761 bin TL ayrıldı. 2018’de 63 milyon 420 bin TL’lik proje tutarı ile yapımına başlanan külliye için 2021 yılının sonuna kadar 89 milyon 249 bin TL harcandı.

AKP’Lİ VEKİL, MİLYONLUK KÜLLİYENİN BİTTİĞİNİ DUYURDU

Harput’ta inşa edilen külliyenin bittiğini duyuran AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut şu ifadeleri kullandı:

“Elazığ’a, Harput’a çok değerli bir eser kazandırmış olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Harput Eğitim Külliyesini tamamladık. Yakında hizmet vermeye başlayacak.

‘Ekonomik kriz var Metin Bulut Harput’a Diyanet Külliyesi yaptırıyor’ diyerek şahsımı hedefleştirenlere Elazığ basınımız örnek bir dayanışma ile karşı çıkmıştı. Elazığ kamuoyu o gün bize ciddi destek vermişti. O günlerden bugüne geldik. Ne kadar şükür etsek az.

Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde TBMM’de çıkartılan yasa ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş kanununda yapılan değişiklikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Akademi Başkanlığı kurulmuştur.

Harput’ta inşa ettiğimiz külliyemiz Türkiye’deki akademilerinden biri oldu. Akademimizin adı Elazığ Harput Dini İhtisas Merkezi olarak tescillenmiştir.”

SEYİR KULESİ, KONGRE MERKEZİ, EĞİTİM BİNALARI

8 bin 600 metrekarelik alana inşa edilen külliyenin içerisinde, kongre merkezi, eğitim binaları, seyir kulesi, İslami Araştırmalar Merkezi, çok amaçlı kütüphane, çok amaçlı konferans salonları, eğitim sınıfları, sosyal alanlar, spor sahası, restoran ve kafe, günlük ortalama 200 kişinin kalacağı yatakhane olacak. İnşaatın yapıldığı alan 25 bin metrekareden oluşuyor.

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