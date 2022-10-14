Diyanet: Müslüman dijital mecralarda gıybet etmez, yalan söylemez, iftira atmaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Müslüman, her alanda kamu hakkına riayet etmelidir. Müslüman dijital mecralarda gıybet etmez, yalan söylemez, iftira atmaz” dedi.

Erbaş, Siirt’te açılışını yaptığı Şeyh Faraç Camisi’nde irat ettiği, “Kul ve Kamu Hakkı” konulu cuma hutbesinde, İslam’ın din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların haklarını kutsal ve dokunulmaz kabul ettiğini söyledi.

İslam’ın her alanda ve her şartta adaletli olmayı, hakkı üstün tutmayı, helal-haram hassasiyeti gözetmeyi emrettiğini ifade eden Erbaş, kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütlediğini belirtti.

“DİJİTAL MECRALARDA GIYBET ETMEZ, YALAN SÖYLEMEZ”

Hayatın tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkının geldiğini aktaran Erbaş, “Kul hakkına riayet etmek, Cenabıhakk’a olan imanımızın gereğidir. Müslüman, kul hakkı konusunda son derece hassas olmalıdır. İnsanların canına kast etmenin, namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın kul hakkı ihlali olduğunun her zaman bilincinde olmalıdır. Müslüman, gerek gerçek hayatta gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edici, yuvalar yıkacak her türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz.” ifadesini kullandı.

Erbaş, en temel özelliği hak duyarlılığı olan Müslüman’ın ana-baba hakkını gözettiğini, eşine ve çocuklarına iyilikle muamele ederek, akraba ve komşularının hukukuna riayet ettiğini anlattı.

“MÜMİN TİCARETİNİ ALDATMA ÜZERİNE YAPMAZ”

Allah Resulü’nün bir hadisinde, “Bizi aldatan bizden değildir.” buyurduğunu hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

*Peygamberimizi örnek alan bir mümin, ticaretini aldatma üzerine yapmaz. Alırken de satarken de dürüst davranır. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmaz. Fırsatçılık yaparak kazancına haram bulaştırmaz.

*O, ne bir başkasının malına göz diker, ne de insanları aldatarak mallarını gasbeder. Müslüman, daima hakkı ayakta tutar. O, işçinin hakkını gözetir; ücretini alın teri kurumadan öder.

*O, işinin de hakkını verir, aldığı ücretin helal olması için var gücüyle gayret gösterir. Rızkını temin ettiği yere asla zarar vermez, ihanet etmez.”

*Kul hakkının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı, sadece hayatta olanların değil, henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın, tüyü bitmemiş yetimlerin, muhtaç, garip ve kimsesizlerin de hakkıdır.

*Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyurmaktadır; ‘Kim devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir.’ Müslüman, her alanda kamu hakkına riayet etmelidir. Rüşvet, stokçuluk ve karaborsacılıktan uzak durur.

*Müslüman, kamu hizmetini sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. Müslüman, işine özen gösterir, devlet malını gözü gibi korur, asla israf etmez ve devlet malını gasbetmez. Hizmet sunduğu insanlara karşı anlayışlı ve sabırlı davranır. Kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmaz.

“KUL VE KAMU HAKKINI İHLAL ETMEKTEN ŞİDDETLE SAKINALIM”

Hazreti Peygamberin bir hadisinde Müslümanları “Hiç kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah, yedi kat yeri onun boynuna dolar.” şeklinde uyardığına dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

*O halde hiçbir ayrıcalığın olmadığı, haklı ve haksızın mutlaka ortaya çıkarılacağı, herkese hakkının tam olarak ödeneceği mahşer gününde mahcup olmamak için kul ve kamu hakkını ihlal etmekten şiddetle sakınalım, titizlikle uzak duralım.

*Herhangi bir hak ihlalinde bulunmuşsak hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim. Unutmayalım ki kul ve kamu haklarını ihlal edenleri, hak sahipleri bağışlamadıkça, haklarını helal etmedikçe Allahutaala da bağışlamayacaktır.

Erbaş, hutbeyi, “Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah’a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tastamam verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.” ayetiyle bitirdi.

Hutbenin ardından cuma namazını kıldıran Erbaş, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Erbaş’a, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve diğer ilgililer eşlik etti. (AA)

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