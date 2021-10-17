Diyanet, personeli için 11 milyar TL harcayacak

128 bin 534 kişinin görev yaptığı Diyanet, sadece personel için bu yıl 11 milyar lira harcayacak.

Ali Ekber ERTÜRK

Bu yıl 13 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda personel giderleri dudak uçuklattı. 2020 yılı itibarıyla toplam 128 bin 534 kişinin görev yaptığı kurumda sadece personel için harcanan rakam Ocak-Haziran 2021 döneminde 5.2 milyar lirayı aştı.

YÜZDE 25 ARTACAK

Diyanet’in, Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda yer alan bilgilere göre personel giderlerinde 2020 yılının ilk 6 ayına göre yüzde 13.05 oranında artış oldu.

2020’in ilk 6 ayında personele harcanan para 4.6 milyar lira olarak gerçekleşirken, bu rakam 2021’in ilk 6 ayında 5.2 milyar lirayı geçti.

2020’de personel için toplam 8.8 milyar lira harcandı. 2021 yılı sonuna kadar ise bu miktarın 11 milyar lirayı bulması bekleniyor. Böylece bu yıl personel harcamalarında yüzde 25 oranında bir artış olacak.

Diyanet’te en çok para personele gidiyor. Yılın ilk 6 ayında memurlara harcanan paranın miktarı tam 4.1 milyar lira oldu. Sözleşmeli personele de 1 milyar lira harcandı.

İlk 6 ayda harcamalar 703.9 milyon lira arttı

Raporda, bu yılın ilk 6 ayında harcamaların geçen yılın aynı dönemine göre toplam 703 milyon 917 bin 18 lira arttığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bu farkın içinde personel giderlerinin payı yüzde 86.63 (artış), SGK devlet primi giderlerinin payı yüzde 13.69 (artış), mal ve hizmet alımlarının payı yüzde 0.97 (azalış), cari transferlerin payı yüzde 2.14 (azalış) ve sermaye giderlerinin payı yüzde 2.79 (artış) olarak gerçekleşmiştir.”