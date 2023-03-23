Diyaneti’in zekat müdürü Kızılay’a ‘Direktör’ oldu

Böylece, Kahramanmaraş depreminin ardından ortaya çıkan, afetle mücadele eden kurumlarda kritik görevlerde yer alan ilahiyatçı isimlere bir yenisi daha eklendi.

6 Şubat depremlerinin hemen ardından Kızılay Şube Hizmetleri Direktörü olarak atanan Kocamış, Ankara Üniversitesi İlahiyat fakültesi mezunu, 10 yıl 8 ay Diyanet Vakfı’nda görev yaptı. Kızılay’ın Elazığ’daki Güneydoğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi’nin başına ilahiyatçı Çetin Aktaş’ın getirildiği açığa çıkmıştı. AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün kayınpederi, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.