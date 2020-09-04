Diyanet’in 5 yıldızlı merkezine 32 milyonluk ödenek yetmedi

Projede müftüler ve aileleri için havuz, sauna, Türk hamamı ve 8 süit oda bulunuyor. İdari bölümde 18 çalışma odası, bilgisayar laboratuvarının yanı sıra çok sayıda lüks çalışma ofisi planlandı. 5 yıldızlı projenin temmuz ayında tamamlanması gerekiyordu ama ancak yarısı bitirilebildi.

Temeli 2018 yılı Mayıs ayında atılan tesis 4 bölüm olarak planlandı. Projeye göre Bereketler Mahallesi’nde eğitim ve hizmet binası ile uygulama camisi yapılacak, Saruhan Mahallesi’nde kursiyer lojmanları ve yurt binası ve inşa edilecekti. Kompleksin temelini Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile dönemin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci birlikte attı. Zeybekci kendi adını taşıyacak caminin yapımını üstleneceğini açıklamıştı.

TEMEL BİLE ATILMADI

Ancak bazı tesislerde inşaatların durduğu, bazı tesislerin temelinin bile atılmadığı görüldü. Dersliklerin ve idari binanın inşaatı büyük ölçüde tamamlandı ama inşaatın içi henüz bitmedi. Aynı bölgede yapımı planlanan caminin henüz temeli bile atılmadı. Saruhan Mahallesi’nde 4 ayrı blok konutun daha yapılması planlandıysa da henüz temelleri atılmadı.

BU PARALARLA 4 LİSE YAPILIRDI

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum projenin lükslerle dolu olduğunu belirterek, “Dinimizin yeryüzünü mescit kıldığı bu dünyada bu kadar şaşa ve debdebeli ibadet yerlerine gerek var mı? Kaldı ki; hemen 200 metre yukarısında bir camimiz var. Bu ülkenin parası bu şekilde çarçur edilemez. Bu projeye harcanan kaynakla atölyeleri ile birlikte 24 derslikli 4 meslek lisesi yapılabilirdi” ifadelerini kullandı.