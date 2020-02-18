Diyanet’in Açıklamasını Sorunca Ortalık Karıştı !





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta Pazarcık Yatılı Hafızlık Erkek Kuran Kursu'nun açılışında konuştu. Kur'an-ı Kerim'e uyduğumuz sürece bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden, tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur'an kurslarımız, kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir. Buralarda amacımız, Rabbini tanıyan, peygamberini tanıyan, ezanını bilen, bayrağına itaat eden, bütün değerlerine bağlı nesiller yetiştirmektir. Kötülük olmasın, iyilik yaygınlaşsın. Türkiye Diyanet Vakfının en önemli sloganı, 'Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar çalışmaya devam ediyoruz' sloganımızı biz her yerde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. “Kur'an kurslarında bir tuğlası olana, cennette bir ev verileceğini” söyleyen Erbaş, Hz. Muhammed'in "Bir kuş yuvası kadar mescid yapan ve bu mescidlerin yolunu açan Kur'an kurslarına, Kur'an eğitim merkezlerine katkı sağlayan insanlara karşılığı cennette verilecektir" sözünü paylaştı. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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