Diyanet’in cuma namazı vakitleri… Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati…

“Bugün cuma kaçta okunuyor?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tüm Türkiye mübarek cuma namazına hazırlanıyor. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’da 3 Ocak namaz vakitleri…

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul: 13:13

Ankara: 12:58

İzmir: 13:20

Bursa: 13:13

Edirne: 13:23

Eskişehir: 13:07

Samsun: 12:44

Trabzon: 12:30

Hakkari: 12:14

Van: 12:16

Diyarbakır: 12:28

TÜM ŞEHİRLERDE CUMA NAMAZI SAATLERİ

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu Cuma namazında da inananlar camileri tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekattır sorularına yanıt aradık.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA GÜNLERİ DOLUP TAŞAN BAZI CAMİLERİMİZ

SULTAN AHMET CAMİİ

İZMİR HİSAR CAMİİ

ANKARA KOCATEPE CAMİİ