Diyanetin Faiz Açıklamasını Sorunca Ortalık Karıştı !





Diyanet'ten "ne fetva vereyim abime" fetvası… Devlet sorulunca faiz için ne dediler

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ'nin faiz işletilen sosyal konut projelerinin caiz olduğunu duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) sosyal konut projeleriyle ilgili bir soruya, bu projelerde ev satmak için kullandırılan kredilerin "faiz getirisi elde etmek amacı taşımadığı" yönünde cevap verdi. Diyanet, söz konusu projeden yararlanmanın "caiz" olduğunu söyledi. "EV SAHİBİ OLMASINA YARDIMCI OLMAK…" Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir” sorusuna cevap verdi. Kurul verdiği cevapla, kredi kullandıran kamu bankalarının amacının "faiz geliri elde etmek" olmadığını, vatandaşların "ev sahibi olmasına yardımcı olmak olduğunu" savundu. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları

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