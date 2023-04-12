Diyanetteki en şanslı vaize

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki Ramazan için yapılan vaaz programlarında aslan payını alan isimlerden Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü’nün Etimesgut Müftülüğü’nde vaize olarak görev yapan eşi en şanslı vaize çıktı.

Ayşe Gül Güçlü başkanlıkta görev yapmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Haziran 2021’de 1 hafta süren Balkan ülkeleri ziyaretinde, yine Kasım 2022’de de Bulgaristan’a yaptığı ziyaretlerde resmi heyette yer aldı.

Yine Hasan Güçlü, Ayşe Gül Güçlü çiftinin 2021’de katıldıkları ziyarete o zaman 4 yaşında olan çocukları da katıldı. Türkiye’deki hiçbir vaiz Ramazan ayında vaaz programlarında yurtdışında görevlendirilmezken sadece Ayşe Gül Güçlü’nün Ali Erbaş’ın 2 yurtdışı programında heyette yer alması dikkat çekti.

HEM ÖZEL KALEM HEM TEFTİŞ BAŞKANI

Ayşegül Güçlü’nün eşi Hasan Güçlü, Ali Erbaş’ın göreve geldiği ilk günden beri aynı zamanda özel kalem müdürü. Özel Kalem Müdürü olduktan sonra 2018 yılında Avraysa Ülkeleri Daire Başkanlığı kadrosuna atanan ancak bir gün bile bu göreve gitmeyen Hasan Güçlü 4 Haziran 2022 tarihinde Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanmıştı.

Ardından sadece 5 ay sonra bu sefer yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Rehberlik ve Teftiş Başkanı yapılmıştı. Güçlü’nün Teftiş Başkanı olarak atanmasından sonra da Özel Kalem Müdürlüğü görevini yapmaya devam ettiği öğrenildi.

AYNI EKİPLE BİR HAFTA DA ALMANYA’YA

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ABD’ye birlikte gittiği İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile birlikte 5 Ocak 2023’te de 1 hafta süreyle Almanya’da görevlendirildi.

FETÖ SORUŞTURMASI

Bank Asya’daki hesabı nedeniyle FETÖ soruşturması geçiren Güçlü’nün, hakkındaki müfettiş incelemesinde Bank Asya’ya el konulmadan 24 saat önce 29 Mayıs 2015 tarihinde tüm parasını çekip hesabı sıfırladığı tespit edilmişti.