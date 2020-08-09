Diyarbakır anneleri evlat nöbetini sürdürmekte kararlı

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 342'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Saadet Ödümlü, oğlu Yusuf'un dağa kaçırıldığında henüz 16 yaşında olduğunu söyledi.

Eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu dile getiren Ödümlü, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Oğlum kaç, gel. Artık dayanamıyoruz. Orası senin yerin değil. Devletimiz çok güçlü. Kaçın, teslim olun." dedi.

Songül Altıntaş da oğlu Müslüm'e kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini belirtti.

Altıntaş, "Oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan kalkmayacağım. Oğlum Tunceli'den kaçırıldı ama Diyarbakır'a getirildi. Niye Diyarbakır'a getiriliyor ki? HDP'nin eli olmasa oğlum Diyarbakır'a getirilmezdi. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Oğlu Fatih Demir için eylem yapan baba Abdullah Demir ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu vurguladı.

Çocuğuna kavuşmadan eylemi bitirmeyeceğini dile getiren Demir, "HDP olmasa bu çocuklar dağa gitmezdi. Çocuklar üzerinden siyaset yapılmazdı. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Onlar çocuklarımızı götürdü, onlara (PKK'ya) teslim etti. İsteseler çocuklarımızı getirebilirler de." ifadelerini kullandı.