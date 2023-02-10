Diyarbakır Başsavcılığı soruşturma başlattı: Sorumluların tespiti için harekete geçildi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da 1’i boş olmak üzere 7 bina yıkıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı kentte deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

*Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

SORUMLULARIN TESPİTİNE BAŞLANDI

*Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır.

*Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır.

*Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir.