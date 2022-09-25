Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ve bir vagonu raydan çıktı. Yol ulaşıma kapanırken, kazada yaralananın olmadığı belirtildi. Yolcular kara yolu ile Batmana gönderilecek. 

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Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treninin makine bölümü ile bir vagonu akşam saatlerinde Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı.

Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcuların kara yolu ile Batmana gönderileceği belirtildi.

Trenin vinçle kaldırılmasının ardından yolun tekrar ulaşıma açılacağı ifade edildi. (DHA)

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