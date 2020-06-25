Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Başoğlu'ndan Vali Özkan'a ziyaret

TUNCELİ (AA) – Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ve Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, göreve yeni başlayan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan‘ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, tuğgeneraller Mustafa Başoğlu ve Halil Şen, Tunceli Valiliğine gelerek, bir süre önce göreve başlayan Vali Özkan'ı makamında ziyaret edip "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Vali Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, makamında sohbet ettiği komutanlara ziyaretleri için teşekkür etti.