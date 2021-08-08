Diyarbakır ve Bingöl’den aşı uyarısı… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu

Doktorlara göre yoğun bakımlar aşısız genç hastalarla dolu… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu öne çıkan haberleri yayında hemen izle! Muğla ve Aydın'da 6 noktada yangınlar devam ediyor… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta Sonu bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Diyarbakır ve Bingöl’den aşı uyarısı… 8 Ağustos 2021 FOX Ana Haber Hafta...