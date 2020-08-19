Diyarbakır’da 11 milyon TL’lik corona cezası!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı başlatılan corona virüsü tedbirlerine yönelik denetimler Diyarbakır’da Vali Münir Karaloğlu’nun katılımıyla yapıldı.

Beraberindeki Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ile corona virüsü denetimlerine katılan Vali Karaloğlu, kent sakinlerine virüse yönelik alınan tedbirlere uyulmaları için çağrıda bulundu.

“CEZA SON ÇARE”

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, salgının Diyarbakır’da artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, corona virüse yönelik alınan kurallara uymamakta ısrarcı davrananların olduğunu ifade etti.

Corona virüsüyle mücadelede normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran itibaren Diyarbakır’da kesilen cezaları açıklayan Vali Karaloğlu, şu ana kadar 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza kesildiğini söyledi. Amaçlarının ceza kesmek olmadığını aktaran Karaloğlu, şunları söyledi:

*Maalesef hastalık Diyarbakır’da da, Türkiye’de de artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’mızın her gün açıklamış olduğu rakamlardan manzarayı görüyoruz.

*Son bir haftadır yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki, büyük bir çoğunluk uymasına rağmen hala kurallara uymayan ve uymamakta ısrar eden insanlarımız var, işletmelerimiz var.

*Bizim amacımız ceza yazmak değil, ceza son çare. Cezayı kurallara uymamakta ısrar edene uyguluyoruz. Bizim amacımız toplumu eğitmek, toplumun kendi özgür iradesiyle bu kurallara uymasını sağlamak.

*Ama 1 Haziran’dan bu güne baktığımızda, yani kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz 1 Haziran’dan bu güne kadar Diyarbakır’da yapmış olduğumuz denetimlerde ne yapmışız, ne kadar ceza yazmışız diye bugün rakamları çıkarttırdım. 1 Haziran itibari ile toplam 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 TL ceza yazılmış.

38 İŞYERİNE KAPATMA CEZASI

*Bizim maksadımız ve amacımız bu değil. Ve şunu söyleyeyim Diyarbakır’da çok yaygın bir kanaat var ‘devlet nasılsa bu cezaları almayacak’ diye. Hayır arkadaşlar, bu cezalar artık amme alacağı oldu, kamu alacağına dönüştü ve bu cezaları bir şekilde devlet tahsilini yapacak.

*Şu ana kadar 38 iş yerine bir günlük kapatma cezası uygulamışız. Bu yazık arkadaşlar. İşletmelerimiz ne olur kurallara uysunlar, bu duruma düşmesinler. Yine 56 iş yerine de para cezası uygulamışız. DHA

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