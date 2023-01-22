Diyarbakır’da 4 aylık geçici temizlik işine 25 bin başvuru yapıldı

Diyarbakır Valiliği’nce İŞKUR üzerinden 1350 kişinin 120 günlük çalışma süresi kapsamında temizlikçi olarak geçici olarak işe alınacağı duyurusu üzerine binlerce kişi sistem üzerinden başvuru yapmak isteyince sistem yoğunluğu kaldırmadı. Kuyruk ve izdiham gibi görüntülerin önüne geçebilmek için başvuruları online olarak kabul eden valilik duyurusuna rağmen sistemdeki kilitlenme üzerine çok sayıda kişi kendi şifreleriyle aynı anda aile bireyleriyle birden fazla başvuru yaparak şansını denedi.

BAŞVURU SAYISI 25 BİNİ AŞTI

Dün ilan edilen personel alımının 25 Ocak’a kadar devam edeceği bildirilirken, geçici iş olmasına rağmen konulan şartlar ve getirilen kriterler pes dedirtti. Binlerce işsiz genç buna rağmen 120 günlüğüne de olsa başvuru yaptı. Şu ana kadar geçici personel alımıyla ilgili 25 bini aşkın kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

SİSTEM KİLİTLENDİ

Valilik duyurusunda 17 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Toplum Yararına Program Yönetmeliğinin kapsamında 6 Şubat’ta başlayıp 16 Haziran 2023’te sonlanacak şekilde çevre temizliği hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 25 Ocak gününe kadar kuruma gitmeden e-devlet üzerinden başvuru yapılması istendi.

Sistem kısa sürede kilitlenince işsizler, hafta sonu olduğu için kuruma da gidemeyince çaresiz kaldı. SGK kaydı olanların başvuru yapamayacağı bildirilirken, 2017 yılından itibaren azami 270 gün geçici iş hizmetinden faydalanmış kişilerin de başvuramayacağı ifade edildi.

Duyuruda aynı haneden başvuru yapan kişilerin başvuru tarihine en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışması sonucu elde ettikleri gelirler toplamının asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde bu hanede oturanlardan hiçbirinin yararlanamayacağının altı çizildi. Nihai listelerin noter huzurunda çekilen kura ile 3 Şubat’ta açıklanacağı ilan edildi.