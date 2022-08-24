Diyarbakır’da 6 terör mahkemesi 3’e düşürüldü

Diyarbakır’da 13 Ağır Ceza Mahkemesinden terör ve örgütlü suçlara bakmakla yetkili kılınan 6 ihtisas mahkemesi sayısı ‘terör suçlarındaki ciddi bir azalma’ gerekçesiyle 3’e düşürüldü.

Özgür CEBE

1990’lı yılların başında Güneydoğu’da tırmanan terör olaylarıyla ilgili ülke birliği ve bütünlüğüne kast edilen suçlara bakmakla yetkili kılınan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, askeri yargıç ve doğal hakim ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa değişikliği ile 20 Haziran 2004’te lağvedildi. Yerine CMK’nın 250. Maddesiyle yetkili kılınan özel yetkili mahkemeler kuruldu.

7 ŞUBAT MİT KRİZİYLE BU MAHKEMELER DE KAPANDI

Kamuoyunda ‘MİT Krizi’ olarak bilinen, 7 Şubat 2012’de MİT Başkanı Hakan Fidan ile yardımcısı Afet Güneş ve eski müsteşar Emre Taner’in, FETÖ’cü savcılarca ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılması olayı sonrasında, bu mahkemeler de FETÖ’nün örgütlenip kumpas davalarıyla mağduriyet yarattığı gerekçesiyle kapatıldı.

Aynı yıl yerine bu kez Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen suçlara bakmakla yetkili mahkemeler kuruldu.

17-25 SÜRECİYLE BİR KEZ DAHA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Bu mahkemeler de görevli hakim ve savcıların bu kez 17-25 Aralık 2013 tarihinde İstanbul merkezli bazı AKP‘li bakanlar ile çocukları, milletvekilleri, belediye başkanları ve müteahhitlere yönelik operasyon girişimi üzerine 6 Mart 2014’te bu mahkemeler de kapatıldı.

Yerine her ilde terör ve örgütlü suçlara bakmakla görevli ve yetkili kılınan ihtisas Ağır Ceza Mahkemeleri kuruldu.

30 YIL ARADAN SONRA BİR İLK YAŞANDI

Diyarbakır‘da ise uzun yıllardan sonra bir ilk yaşandı. 1984 yılından bugüne kadar 50 bini aşkın cana mal olan PKK terörünün gerçekleştirdiği silahlı terörist saldırıları nedeniyle Diyarbakır Adliyesinde sayıları 6 olan terör Ağır Ceza Mahkemesi 3’e düşürüldü.

Bir dönem terör dosyalarındaki artışlar nedeniyle HSK’dan yeni mahkemeler kurulması için talepte bulunulurken, PKK terörünün marjinalleşmesi, FETÖ davalarının kararara bağlanması, kaçakçılık ve organize suçlarda ciddi düşüş nedeniyle Diyarbakır’da 3 ihtisas mahkemesi terör yetkisi kaldırılarak genel Ağır Ceza Mahkemelerine dönüştürüldü.

ÜÇ İHTİSAS MAHKEMESİ KAPANDI

Toplam 13 Ağır Ceza Mahkemesinden 6’sı ihtisas mahkemesi olarak terör ve örgütlü suçlara bakmakla görevli ve yetkili kılınmıştı.

Ancak PKK başta olmak üzere FETÖ ve diğer örgütlü suçlarla ilgili davalarda yüzde 80’lik bir düşüş nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu son 1 yıl içinde önce 9’uncu, ardından 11’inci ve son olarak da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesinin terör ve ihtisas yetkisini kaldırıp genel suçlara bakmakla yetkili kıldı.

8’inci Ağır Ceza Mahkemesi de yeni adli yılın açılışı olan 1 Eylül’den itibaren Ağır Ceza kapsamında kalan genel suçlarla ilgili yargılama yapacak.

Yeni terör dosyaları verilmezken, mahkemede hali hazırda yargılaması devam eden terör dosyalarına da karar verilene kadar bakmaya devam edecek.

DGM’NİN DEVAMI OLAN İKİ MAHKEME KALACAK

Diyarbakır’da kapatılan 1 No’lu DGM’nin devamı olan 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ile 2 Nolu DGM’nin devamı olan 5. Ağır Ceza Mahkemesi ve 10. Ağır Ceza Mahkemeleri ise terör ve örgütlü suçlarla ilgili yargılama yapmaya devam edecek.

Terör dosyalarındaki hızlı düşüş ve iş cetveline bağlı olarak önümüzdeki dönemde 10. Ağır Ceza Mahkemesinin de kapatılarak genel yetkili mahkemeye dönüştürüleceği öğrenildi.

4. ve 5. Ağır Ceza Mahkemelerinin ise eski DGM arşivi olduğu için bu mahkemelerin uzun bir süre daha terör mahkemesi sıfatıyla faaliyetine devam edeceği bildirildi.

İlginizi Çekebilir Diyarbakır’da terör operasyonu: 42 gözaltı