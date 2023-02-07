Diyarbakır’da 9 katlı apartman çıkan sesler üzerine boşaltıldı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 486’ncı Sokakta bulanan 9 katlı Selam Apartmanı, binadan çıkan sesler üzerine çökme ihtimaline karşı tahliye edildi. Polis ve jandarma bina çevresine güvenlik bariyeri çekerek önlem aldı.

“BİRKAÇ EŞYA ALABİLDİK”

Apartmanda oturan Ramazan Karabulut (42), 3 yıldan bu yana apartmanda oturduğunu ifade ederek, “Deprem oldu biz de ilk gün dışarı çıktık, bugün içeri girdik. Birkaç tane eşya almaya çalıştık. Polisler bize ‘Binayı boşaltın, bina çöküyor’ dedi. Binanın kolonları çatlamış, çökecek. 3 çocuğumla dışarı eşya çıkarıyorduk. Polisler öyle söyleyince birkaç eşya alabildik. Bundan sonra babamın evi köyde. Biz de birkaç gün oraya onların yanına gideceğiz. Sonra ne yapacağız bilemiyorum” dedi. (DHA)