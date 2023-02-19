Diyarbakır’da arama ve kurtarma çalışmaları bitti… Mühendislerden kritik uyarı

Diyarbakır’da depremden en çok etkilenen merkez Bağlar İlçesi ile Yenişehir ve Kayapınar İlçelerinde ağır hasarlı 500 yapı tespit edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Jeoloji Mühendisleri Odasının tespitlerine göre, 80 bin konuttan şu ana kadar 30 bin konutun incelendiği, bunlardan 500’ünün ağır hasarlı oldukları belirlendi.

Diyarbakır’da büyük hasara neden olan yapıların zayıf zemin üzerine yanlış ve eksik malzeme seçimi ve sonrasında taşıyıcı sistemlere yapılan dış müdahaleler sonucunda ağır hasarların yaşandığı ifade edildi.

“DİRİ FAY BÖLGELERİ PARK VE YEŞİL ALAN OLMALI”

Diyarbakır’daki yerel ve merkezi kurumların kent merkezindeki ağır hasarlı bölgelerde tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra zemin şartlarına göre kamu eliyle kentsel yenileme çalışmaları yürütmesi gerektiğinin altını çizen Jeoloji Mühendisleri Odası, deprem hasar tespiti ve zemin çalışmaları yapıldıktan sonra yeni imar planları yapılarak bina kat yüksekliklerinin yeniden belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Riskli alanların imara kapatılması, bilimsel normlara dayalı zemin seçimi yapılması gerektiği ifade edildi.

İmar planına altlık teşkil eden jeolojik-jeoteknik etütler yapılarak, ada ve parsel bazlı tüm yapılaşmalarda mühendislik hizmeti almayan hiçbir uygulamaya kesinlikle ruhsat verilmemesi istendi. Diri fayların tespit edildiği bölgelerde “Fay Sakınım Bandı” uygulamasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Jeoloji Mühendisleri Odası, bu hatların uzman jeoloji mühendisleri tarafından belirlenerek park ve yeşil alan olarak kullanılması, konut inşasına kapatılması gerektiği vurguladı.



“SIKI VE GÜÇLÜ BİR DENETİM HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Doğal afet zararlarının azaltılmasında alınabilecek en etkili önlemlerden birinin sıkı denetim olduğunu belirten JMO, can ve mal güvenliğinin koruma altına alınarak üretilen işlerin daha kaliteli ve nitelikli olması için güçlü denetleme mekanizmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ARAMA VE KURTARMA TAMAMLANDI

Diyarbakır’da 7 binanın yıkıldığı bölgede arama ve kurtarma çalışmaları tamamlandı. 409 kişinin hayatını kaybettiği, 902 kişinin de yaralandığı binalarda arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

Enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor. Enkazlardan kaldırılan moloz ve hafriyat artıkları kamyonlarla kentin dışındaki Dokuzçeltik mahallesindeki boş alana dökülüyor. 7 ayrı noktaya dökülen molozların hangi binaya ait olduğuna dair yazılı levhalar azıldı.

Molozların içinde kıymetli eşyalar olabileceği için yağma girişimlerine karşı polis molozların döküldüğü bölgede güvenlik kordonuyla nöbet tutuyor.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan Yenişehir İlçesindeki Galeria Sitesinin 2 bloğu, Ofis Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2’nci Sokak’taki Sözel Apartmanı, Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağındaki Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi’ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi’ndeki Hisami Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili 14 kişi tutuklandı.

Deprem Suçları Soruşturma bürosunda görevli 4 savcı bu binalarla ilgili soruşturmaları çok yönlü sürdürüyor.