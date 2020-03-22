Diyarbakır'da bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, merkez Kayapınar ilçesi TOKİ sosyal konutlardaki evde D.K (35) ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen astsubay Y.Ç. (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Y.Ç üzerinde taşıdığı tabancayla D.K'ya ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, D.K'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri Y.Ç'yi gözaltına aldı.