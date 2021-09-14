Diyarbakır’da duruşmada yaşanan olayla ilgili 78 barodan ortak tepki

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, Diyarbakır Baro Başkanı ile duruşma salonunda bulunan avukatların duruşmadan çıkartılmalarına ilişkin polislere talimat vermesiyle yaşanan arbedenin ardından 78 baro ortak açıklama yaptı. Baroların açıklamasında, “Hiçbir kişi veya kurum; savunma görevini yapan avukatı görevini yapmaktan alıkoyamaz, engelleyemez, avukata fiziki saldırı ve hakarette bulunamaz” denildi.

Sozcu.com.tr

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının ve kolluk görevlilerinin Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit Eren’e, yönetim kurulu üyelerine ve avukatlarına yönelik sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu belirtilerek 78 Barodan ortak tepki gösterildi. Ortak açıklamaya İstanbul 2 nolu barosu, Rize, Karaman baroları hariç tüm barolar katıldı.

Ortak açıklamada son dönemlerde yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamına ve avukatlık mesleğine yönelik saldırıların artarak devam ettiği belirtilerek, 13 Eylül 2021 tarihinde Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonunda yaşanan olay ise şöyle anlatıldı:

“AVUKATLARIN DURUŞMADAN ÇIKARTILMASI İÇİN POLİSLERE TALİMAT VERİLDİ”

* En son 13 Eylül 2021 tarihinde mahkeme başkanı tarafından müdafii avukatlara yönelik ön yargılı tutum ve saldırgan tavır üzerine Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN ve yönetim kurulu üyeleri, konuyu görüşmek için duruşma salonuna gittiklerinde mahkeme başkanı ayni tutumunu baro başkan, ve yöneticilerine karşı sürdürmüştür.

* Mahkeme başkanı tarafından Diyarbakır Baro Başkanı Av. Nahit EREN ile duruşma salonunda bulunan avukatların duruşmadan çıkartılmalarına ilişkin polislere talimat verilmesi üzerine, polis memurlarınca baro başkanı, baro yöneticilerine ve avukatlara yönelik fiziki saldırı ve hakaretlerde bulunulmuştur.

“SAVUNMA GÖREVİNİ YAPAN AVUKAT ENGELLENEMEZ”

78 baronun yaşanan olayla ilgili gösterdikleri tepki şöyle devam etti:

* Bilinmelidir ki ; adil yargılanma hakkının gerçekleşebilmesi için öncelikle hak arama özgürlüğünün gerçek bir özgürlük olarak kullanılması. hukuki dinlenilme hakkının tanınması, şüphelinin/sanığın, hakkındaki tüm delilleri görebilmesi ve delillere karşı sözünü söyleme hakkının bulunması, savunması için delil sunabilmesi, bu delillerin de toplanması zorunludur. Bireylerin bu haklarını kullanabilmeleri için seçecekleri müdafiilerin yardımından yararlanma hakkı bulunmaktadır.

* Bu hak, adil yargılanma hakkının en önemli parçasıdır. Bu nedenle savunma görevi yapan avukat, adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Savunman, aynı zamanda TCK 6. maddesi uyarınca yargı görevini yapandır. Bir kez daha hatırlatmak ister, ki, avukatlık mesleği savunma hakkının, adil yargılanma hakkının ve hak arama özgürlüğünün teminatıdır.

* Avukatların meslek örgütü olan barolar da insan haklarının, özgürlüklerin ve hukuk devletinin güvencesidir. Bu sebeple, savunma makamının yani avukatların özgür ve etkili olamadığı bir toplumda hiç kimsenin özgürlüğü garanti altında değildir. Hiçbir kişi veya kurum; savunma görevini yapan avukatı görevini yapmaktan alıkoyamaz, engelleyemez, avukata fiziki saldırı ve hakarette bulunamaz.

“HAKLARINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMALI”

* Avukatın görevi; hukuk devletinin bireylere sağladığı güvenceleri korumak, bu hak ve güvencelerin kullanılmalarını sağlamaktır. Avukatların mesleki faaliyetlerinin engellenmesi, duruşma salonundan fiziki saldırı ve hakaretlere maruz bırakılarak çıkartılmaları gibi kabul edilemez tutum ve anlayışlara karşı mücadelede etme konusundaki kararlığımızı bir kez daha tüm kamuoyu. duyurmaktayız.

* Hukuk Devletini, Adil Yargılanma Hakkını, Savunmayı, Mesleğimizi ve Meslektaşlarımızı savunmaktaki kararlılığımız bilinmelidir. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının ve olayda yer alan kolluk görevlilerinin ivedilikle görevden uzaklaştırılmaları ve haklarında gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiğini kamuoyu ve ilgililerin bilgisine sunarız.

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