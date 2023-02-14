Diyarbakır’da gözaltına alınan 31 kişi serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6’lık depremin vurduğu illerde bir yandan enkaz kaldırma çalışmalarına hız verilirken, diğer yandan soruşturmalar da çok yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır’da aralarında müteahhitlerin de bulunduğu haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişi alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu kişilerin bir kısmı hakkında adli kontrol kararı, bir kısmı hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

HSK tarafından deprem bölgesine takviye olarak gönderilmesine karar verilen İzmir, Aydın ve Çanakkale adliyelerinde görevli savcılar, kendi çalıştıkları zabıt kâtipleriyle birlikte deprem bölgelerine ulaşarak görevlerine başladı.

Aydın Adliyesi’nden 1’i Başsavcı Vekili, 9’u savcı ve 13’ü de zabıt katibi olmak üzere 23 personel Adıyaman’a takviye geldi. 9 zabıt kâtibi de geçici görevlendirmeyle Hatay’ın Yayladağı ilçesine gönderildi.

KAHRAMANMARAŞ, HATAY VE ADIYAMAN’A TAKVİYE

İzmir Bayraklı Adliyesi’nden de aralarında bir Başsavcı Vekili ile savcı ve katiplerden oluşan 15 personel Hatay merkeze ulaştı.

Çanakkale Adliyesinden de 10’u Cumhuriyet Savcısı 10’u da zabıt kâtibi olmak üzere 20 personel Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Bölgeye takviye edilen Cumhuriyet savcılarının talimatlarıyla ekiplerin sahada delil toplama çalışmaları sürüyor.

Toplam 206 savcı ağırlıklı olarak depremden en ağır hasarı alan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve ilçelerine gönderildi.

10 MÜTEAHHİT İLE 1 İŞYERİ SAHİBİ GÖZALTINDA

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Osmaniye’de 300’ü aşkın bina yıkılırken, tamamen yıkılan 127 binadan ölü ve yaralılar çıkarıldı.

Bu binaların yüklenici firma müteahhitliğini yapan 10 kişi ile işyerinde kolon keserek binanın statik iskelet yapısına ağır hasar verdiği belirlenen 1 dükkan sahibi gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda 5 savcı İl Başsavcısının koordinasyonunda soruşturmayı titizlikle yürütüyor.

Sahada çalışan ekipler verilen talimatlar doğrultusunda delil topluyor. Binalardan beton numunesi (Karot), demir numuneleri alınarak incelenmek üzere laboratuarlara gönderildi.

İLK İFADE: BİNALAR ESKİ YIKILMASI NORMAL

Osmaniye’de haklarında çıkarılan yakalama emri sonrasında gözaltına alınan 10 müteahhit ile kolon keserek bir binanın tamamen çökmesine neden olduğu ileri sürülen 1 işyeri sahibinin Emniyet Müdürlüğündeki sorguları sürüyor.

Müteahhitler ilk ifadelerinde, inşa ettikleri çöken binaların 1995, 1996 ve 1997 yıllarında o günün mevcut imkan ve koşulları dahilinde yapıldığını, 7.7 şiddetindeki bir depremde yıkılmasının normal olduğunu, ancak kesinlikle imalat hatası, malzemelerde eksiklik bulunmadığı şeklinde kendilerini savundu.

BİLİRKİŞİ: BİNALAR ESKİ AMA O GÜNÜN KOŞULLARINA DA UYGUN DEĞİL

Müteahhitlerin bu savunmalarına karşı imal ettikleri inşaatlardan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla alınan örnek ve numuneler laboratuar ortamında incelendi.

Bilirkişi heyetinde hazırlanan ön inceleme raporunda, beton ve demir numunesi alınan binaların ortalama yaşının 25-28 yıl aralığında olduğunu, ancak eski olmasına rağmen yine inşa edildiği günün koşullarına uygun yapılmadığı belirtildi.

Ön inceleme raporunda, binaların inşa edildiği 1995, 1996 ve 1997 yıllarındaki olması gereken mevzuata uygun koşulları yine taşımadığı, beton örneklerinin incelenmesinde kullanılan kumun elenmemiş kum olduğu, analiz edilen bazı numunelerin de deniz kumu olduğu, içinde deniz kabuğu, taş gibi olmaması gereken inşaat standartları dışındaki malzemelerle imal edildiği, taşıyıcı kolonlarda olması gerekin kafes sistemi adı verilen demirlerin standart dışında olduğu, kullanılması gereken tonajda olmadığı tespit edildi. Sorguları süren müteahhitlerin ilan edilen OHAL kanununa göre gözaltı sürelerinin deliller toplanana kadar uzatılabileceği bildirildi.

İMAR KAYITLARI ENKAZ ALTINDA

Bu arada yıkılan belediye binasında İmar Dairesi Başkanlığı arşiv kayıtlarının da enkaz altında olması nedeniyle yıkılan binaların ruhsat durumları, onaylı projelerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi.