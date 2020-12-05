Diyarbakır'da hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları öne sürülen iki kardeş yakalandı

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır'da hacizli otomobili parçalayıp satmaya çalıştıkları iddia edilen iki kardeş gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Sur İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıkamış Mahallesi Dürümlü Küme Evleri yol ayrımında beyaz renkli lüks otomobilin tüm aksamları sökülmüş halde boş araziye bırakıldığı ihbarı alındı.

Sorgulamada araç üzerinde 13 "haciz yakalama kararı" olduğu anlaşıldı. İncelenen kamera kayıtlarından otomobilin çekiciyle boş araziye bırakıldığı tespit edildi. Çekici şoförüyle yapılan mülakatta O.Ö. ile 225 lira karşılığında aracı boş araziye bırakmak üzere anlaştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan O.Ö, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan otomobili iş ortağından alacaklarına karşılık satış sözleşmesi olmaksızın aldığını ancak sonradan üzerinde haciz yakalama kararı bulunduğunu öğrenmesi üzerine kardeşi C.Ö. ile aracı tüm aksamlarını sökerek çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını belirtti.

O.Ö, ifadesinde aracı icra satışında düşük fiyata satın almayı ve söktükleri parçaları tekrar monte ederek yeniden kullanmayı planladıklarını kaydetti.

Otomobile ait tüm parçalar, O.Ö'nün evinde yapılan aramada bulundu.

Gözaltına alınan O.Ö. ve kardeşi C.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.