Diyarbakır’da HDP’li vekillerin de bulunduğu grubun açıklamasına polis izin vermedi

Diyarbakır’da, aralarında HDP’li milletvekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun ile baro yöneticilerinin de olduğu bir grubun, Irak’ın Zaho kentindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili açıklamasına polis izin vermedi.

Diyarbakır Barosu yöneticileri, HDP Diyarbakır milletvekilleri Dersim Dağ ve Remziye Tosun’un da aralarında olduğu bir grup, Irak’ın Türkiye sınırındaki Zaho kentinde 20 Temmuz’da sivillere yönelik saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda toplandı.

Grup, ellerinde ‘Zaho Katliamını Kınıyoruz’ pankartı açtı. Burada sırasıyla yapılan konuşmalarda TSK’yı hedef alan açıklama sırasında polis müdürü, anonsla açıklamayı kesip uyarı yaptı. 3 kez yapılan uyarının ardından grubun etrafı bu kez çevik kuvvet polisleri tarafından kapatıldı.

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ: BU SÖYLEMİ KABUL ETMİYORUZ

Aralarında HDP milletvekilleri Dağ ve Tosun ile Diyarbakır Barosu yöneticilerinin de olduğu grup çevik kuvvet tarafından çembere alındı. Güvenlik Şube Müdürü, anons aracından grubun yaptığı hedef açıklamaya ise şu sözlerle karşılık verdi:

* “Meydana gelen bu elim hadise bu katliamı biz de nefretle menfur saldırıyı kınıyoruz. Allah’tan rahmet diliyoruz. Ancak burada devletimizi ve TSK’yı itham etmek TCK 301’inci maddesine göre suçtur. Bu söylemi milletvekillerine yakıştırmıyoruz.

* Tasvip etmiyoruz, devleti itham eden bu söylemi şiddetle reddediyoruz. Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu ithamı kabul etmiyoruz. Bu şekilde basın açıklamasına müsaade etmeyeceğim.”

Grup, TSK ve Türkiye’yi hedef alan açıklamayı yapamadan polis kontrolünde bölgeden ayrıldı. (DHA)

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