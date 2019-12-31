Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplerine suda yüzde 50 indirim

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2019 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygulanacak olan yeni su tarifesine göre fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımız 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu % 50 indirimli olarak kullanacaklardır.

Alınan bu karar ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen eşi vefat eden kadınlar, 2828 sayılı Kanunda belirlenen öksüz ve yetimler, 2022 sayılı Kanuna göre; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar ile Engelli ve muhtaç vatandaşlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu % 50 daha ucuza kullanacaklardır.”

“YAPILAN İNDİRİMLE 80 BİN İHTİYAÇ SAHİNİN YÜZÜ GÜLECEKTİR”

Muhtaç asker ailesi, muhtaç asker çocuğu, şehit yakınları, gazi ve milli sporcuların da yararlanacağı ifade edilen açıklamada; “Sosyal ve kültürel yaşantımızda önemli bir yeri olan taziye evleri de suyu % 50 indirimli kullanacaklardır. Sayın Valimiz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu’nun iradesi doğrultusunda ilk defa bu kadar geniş kapsamlı yapılan indirim ile 80 bin civarında ihtiyaç sahibinin yüzü gülecektir” denildi.