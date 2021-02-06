Diyarbakır'da itfaiye ekipleri bataklıktaki köpeği kurtardı

DİYARBAKIR (AA) – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince, bataklığa bırakılan köpek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bağcılar Mahallesi Oto Galericiler önündeki bataklıkta bir köpeğin olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, hayvanı iğne ile uyuşturarak bulunduğu yerden çıkardı.
Ekiplerin ilk incelemesinde, köpeğin darp nedeniyle hareket edemediği tespit edildi.
Köpek, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki çalışmalar dolayısıyla geçici olarak oluşturulan bakımevinde tedavi altına alındı.
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