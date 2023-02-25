Diyarbakır’da jandarma lojmanları da tahliye edildi

Diyarbakır’da deprem nedeniyle 1620 binaya ağır hasarlı raporu verilirken, 74 bina için genel kamu güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle acil yıkım kararı alındı.

Depremden kamu kurum ve kuruluşları da ciddi anlamda zarar gördü. Bunlardan biri de Diyarbakır’daki jandarma lojmanları oldu.

Jandarma Bölge Komutanlığının hemen yanındaki Seyrantepe lojmanları ile Yenişehir ilçesindeki eski hakim ve savcı lojmanlarının bulunduğu Kooperatifler Mahallesi’ndeki jandarma lojmanları da depremden etkilendi.

ACİL TAHLİYE İSTENDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan hasar tespit komisyonu ekiplerince incelenen jandarma lojmanlarında bazı blokların kolon ve kirişlerindeki taşıyıcı sistemlerde ağır ve orta düzeyde hasar oluştuğu, duvarlarda kırık ve çatlaklar oluştuğu tespit edildi.

Oturulması riskli olan jandarma lojmanlarındaki bloklarda yaşayan askeri personelin bulundukları konutu acil olarak tahliye etmeleri istendi. Hasarsız raporu verilen bazı bloklarda ise sorun olmadığı öğrenildi.

Depremden en ağır biçimde etkilenen merkez Bağlar ilçesinin Körhat Mahallesi’nde ise kolon ve kirişleri patlayan ve ağır hasarlı raporu verilerek giriş ve çıkışlara izin verilmeyen Elif Apartmanı sakinleri, evlerinin hemen yakınındaki Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne sığınmak zorunda kaldı.

Binadaki 15 aileden oluşan depremzedeler, havaların gece aşırı soğuk olması nedeniyle çadıra gitmek istemiyor.