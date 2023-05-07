Diyarbakır’da Kızılay Hizbullah’a emanet

Kızılay’da skandalların ardı arkası kesilmiyor. Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık’ın Hizbullah terör örgütü üyesi olmak suçundan kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesinde yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Işık’ın 17 Ocak 2000’de İstanbul Beykoz’da örgüt lideri Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü operasyonun ardından ele geçen örgütsel dokümanların çözümlemesiyle yakalanıp Batman Cezaevinde uzun süre tutuklu kaldığı ve cezasını tamamladıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

DOSYASI ÇOK KABARIK

Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz’ın da eski Hizbullah hükümlüsü olduğu anlaşıldı. Yılmaz’ın ayrıca hem Mesut Işık hem de HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam’ın kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Naif Yılmaz’ın Van Devlet Hastanesinde doktorluk yaparken ‘Kerem’ kod adını kullanarak Hizbullah’ın askeri ve siyasi kanadında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. “Hasan Türk” adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Yılmaz’ın örgütün Menzil kanadına mensup gruplarla çatışmalara katıldığı iddiasıyla yargılandığı da ortaya çıktı.

ENİŞTE KAYINBİRADER ÇIKTILAR: Diyarbakır Kızılay Şube Başkanı Mesut Işık’ın (solda),, Kan Merkezi Müdürü olan Naif Yılmaz’ın eniştesi olduğu belirtildi.

İTİRAF İŞE YARAMADI

Naif Yılmaz’ın yakalandıktan sonra Hizbullah’ın çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ama bilgiler yetersiz bulunduğu için isteğin reddedildiği öğrenildi. DGM’de yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz’ın 2004’te şartlı tahliye olduğu, 2013’te hakların iadesi davasını kazanıp sabıka kaydını sildirdiği bildirildi. Işık ve Yılmaz’ın Kızılay’da görevlendirmenin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Güneydoğu’dan aday çıkarmayıp AKP’li adayları destekleme kararı alan HÜDA-PAR ile AKP yakınlaşmasından sonra bizzat AKP iktidarının onayı ile gerçekleştirildiği bildirildi.

BİNALİ YILDIRIM DA ‘KENARA ÇEKILSIN’ DEDİ

Koltuğa yapıştı kimse alamıyor

SKANDALLARI gündemden düşmeyen Kızılay Kerem Kınık’a iktidar da destek vermiyor ama hâlâ istifa yok. Son olarak AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Elindeki çadırları parayla başkasına vermek, kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla uyacak şey değil. Kurumu yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ve Cumhur İttifakı ortağı BBP’nin lideri Mustafa Destici de Kınık’ın istifa etmesi yönünde açıklamalar yapmıştı. Ancak Kınık tüm çağrıları görmezden geliyor. Deniz AYHAN/SÖZCÜ