Diyarbakır’da korkunç kaza! Ön camına çarptı, takla atarak arka camdan içeri girdi

Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yoldan hızla geçen bir araç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle başı ön cama çarpan kadın daha sonra taklalar atarak arka camdan içeri girdi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza sonrası fren yapan aracın sol iki lastiğinin de patladığı görüldü. (İHA)