Diyarbakır’da kuvvetli yağış: 80 ev ve iş yerini su bastı

Diyarbakır’da dün kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı. Yollarda biriken su nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki Doğum Hastanesi Köprülü Kavşaktaki alt geçit suyla doldu.

Alt geçitte otomobiller mahsur kalırken, bölgeye ekipler yönlendirildi. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde de 5 katlı Hicret Apartmanının giriş merdivenleri bodrum kata göçtü. Bina tahliye edilirken, polis ekipleri apartmanın çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı.

BİRİKEN SU, BORULARLA TAHLİYE EDİLDİ

Diyarbakır’da yağmur sonrası alt geçitte mahsur kalan 7 otomobil ile Ergani ilçesinde de 2 otomobil hasar gördü. 80 ihbarın yapıldığı ev ve iş yerlerine ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı sağanak sonrası ekiplerin çalışması sürüyor. Bazı yerlerde biriken su, borularla tahliye edilirken bazı yerlerde ise itfaiye erleri çalışma yaptı.

ORTALAMA 72,35 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji verilerine göre kentte son 3 günde etkili olan yağış bir aylık yağışa denk geldiği öğrenildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre Diyarbakır’ın 1991-2020 yılları arasındaki mart ayı yağış ortalaması 66,7 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Ancak son üç günde Ergani 139,8, Çermik 118,6, Kayapınar 90, Devegeçidi 109 kilogram olmak üzere Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerine ortalama 72,35 kilogram yağış düştü.

Öte yandan bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, yer yer aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığının da 2 ile 3 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. (DHA)