Diyarbakır’da minibüste patlama

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde park halindeki bir minibüs, patlama sesinin ardından alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde park halinde bulunan Mehmet Geziciye ait 21 AAS 135 plakalı minibüste akşam saatlerinde patlama meydana geldi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Patlamanın ardından minibüste yangın çıktı. İçerisinde giyim malzemesi bulunan minibüs bir anda alev topuna dönerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs içerisinde bulunan yaklaşık 25 bin TL değerindeki giysi de kullanılamaz hale geldi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Mehmet Gezicinin minibüs ile köylere giderek, kadın ve erkek kıyafetleri sattığı öğrenildi. Polis ekipleri de, kundaklama ihtimaline karşı, çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İtfaiye ekipleri de yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. DHA

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