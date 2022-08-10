Diyarbakır’da ortalık karıştı! Köye giriş çıkışlar yasaklandı

Diyarbakır’da, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesi, husumetli ailelerin karşı karşıya gelmesi sonucu bıçaklı kavgaya dönüştü. Her iki taraftan da 8 kişi bıçaklanarak yaralanırken, jandarma köye giriş çıkışları kapattı.

Olay, akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Anıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında ‘kız kaçırma’ meselesiyle sorun yaşandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Akraba ve husumetli iki aile bugün karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklanarak yaralandı.

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezine sevk edildi. Taraflardan 5 kişi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 3 kişi ise Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı. (DHA)



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