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17 Nisan 2023
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Diyarbakır’da polis ekiplerine ateş açıldı: Operasyon başlatıldı

Alaturka Online
Alaturka Online

Olay, gece yarısı Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi.

Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu.

Denetim sırasında polisin ‘Dur’ ihtarında bulunduğu şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de karşılık verdi.

Kısa süreli çatışmanın ardından karanlıktan faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattı.

Çok sayıda polisin sevk edildiği bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. (DHA)

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